Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Azerbaycan programını tamamlayarak TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya geçti.

Bakan Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile TEKNOFEST Güneydoğu alanını dolaşarak, stantları ziyaret etti.

Şanlıurfalı gençlerle ve yöre halkıyla da bir araya gelen Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da TEKNOFEST Güneydoğu ve sergilenen teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları daha sonra Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterilerini izledi.