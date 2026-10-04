Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 04.10.2026 00:42

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Azerbaycan programını tamamlayarak TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Bakan Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile TEKNOFEST Güneydoğu alanını dolaşarak, stantları ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Şanlıurfalı gençlerle ve yöre halkıyla da bir araya gelen Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da TEKNOFEST Güneydoğu ve sergilenen teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları daha sonra Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterilerini izledi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler TEKNOFEST
Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
00:32
TEKNOFEST Güneydoğu'da birinci olan gençler projeleriyle geleceğe hazırlanıyor
01:11
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz
01:13
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
00:04
Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
23:55
Bakan Bayraktar: 2040 enerji vizyonumuzu birkaç hafta içinde ilan edeceğiz
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ