Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 04.10.2026 00:06

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti. Bakan Göktaş, "Genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakan Göktaş, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret ederek "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" sergisini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Göktaş, daha sonra Bakanlığının standına ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz

"Çocuklar kendi yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor"

Göktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet korumasındaki çocukların da teknoloji yarışmalarına katıldığını ve bu yıl 3 takımla TEKNOFEST'te yer aldıklarını ifade etti.

Çocukların uzun süredir festivale hazırlandığını belirten Göktaş, "Genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu anımsatan Göktaş, festivalin farklı yaş gruplarından vatandaşları ve aileleri bir araya getirmesinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Milli savunma sistemlerinden yerli teknolojilere kadar birçok ürünün festivalde sergilendiğini anlatan Göktaş, çocukların teknolojiyi yakından tanıma, deneme ve kendi yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'in ailelerin birlikte vakit geçirebildiği geniş bir etkinlik alanı sunduğunu ifade eden Göktaş, festival kapsamında 14 farklı atölyede yarışmalar düzenlendiğini söyledi.

Bakanlık olarak aileyi merkeze alan çalışmaları da festival alanına taşıdıklarını belirten Göktaş, Bakanlığın standında aile, kadın, engelli ve çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra dijital dönüşüm alanındaki çalışmaların da tanıtıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz

Göktaş, festivalin hem ailelerin birlikte zaman geçirmesine hem de çocukların bilim ve teknolojiye ilgisinin artmasına katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST artık 7'den 70'e her vatandaşımızın gururla zaman geçirebileceği, milli değerlerimize sahip çıkıldığı, aynı zamanda teknoloji alanında nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi gösteren bir alan. Çocuklarımız burada teknolojiyi yakından görebiliyor, deneyebiliyor ve kendi yeteneklerini keşfedebiliyor. Bizim için en önemlisi de bu. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Devlet korumasındaki çocuklarımız da teknoloji yarışmalarına katılıyor. Biz gerçekten çok gururluyuz çünkü çocuklarımız uzun süredir bu festivale hazırlanıyor."

Devlet korumasındaki çocuklar teknolojiyle buluşturuluyor

Devlet korumasındaki çocukları küçük yaşlardan itibaren farklı faaliyetlere yönlendirdiklerini anlatan Göktaş, çocukların yeteneklerine göre sanatsal, dijital, teknolojik ve sportif etkinliklere katılmalarını sağladıklarını ifade etti.

Çocukların teknoloji alanında üretim yapmalarını desteklemek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Göktaş, TEKNOFEST'te yarışan 3 takımla gurur duyduklarını dile getirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın da festival kapsamında bir konuşma gerçekleştireceğini belirterek, TEKNOFEST'in özellikle gençlerin gelecekteki mesleklerine yönelik ilgilerini artırdığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Şanlıurfa TEKNOFEST
Sıradaki Haber
Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
00:42
İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
00:32
TEKNOFEST Güneydoğu'da birinci olan gençler projeleriyle geleceğe hazırlanıyor
01:13
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
00:04
Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
23:55
Bakan Bayraktar: 2040 enerji vizyonumuzu birkaç hafta içinde ilan edeceğiz
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ