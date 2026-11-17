İsrail yanlısı açıklamalarıyla bilinen Huckabee, TPS ajansına verdiği röportajda, İran'a yönelik muhtemel saldırı ile ABD ve İsrail seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Huckabee, İran'a uygulanan ekonomik baskının ardından askeri seçeneğe başvurma ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürerek, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olamayacağını anlamaması durumunda "büyük çaplı askeri harekata geri dönme seçeneğinin her zaman masada" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını 1980'lerin başından beri söylediğini savunan Huckabee, meseleyi diplomatik yollar veya ekonomik baskıyla çözüme kavuşturmak mümkün olsa da saldırıların yeniden başlamasının muhtemel olduğuna işaret etti.

Huckabee, Trump'ın İran'a sadece İsrail için değil, ABD için de tehdit oluşturduğu için saldırdığını savundu.

ABD seçimlerindeki başarısızlığı İsrail'e değil, Cumhuriyetçilere bağladı

ABD ara seçimlerinde Demokratlara karşı kaybeden Cumhuriyetçilerin başarısızlığı konusunda da yorum yapan Huckabee, "Cumhuriyetçilerin seçimlerde başarısız olmasının sebebi İsrail değildi." iddiasında bulundu.

Huckabee, Cumhuriyetçilerin başarısızlığını Evanjeliklerin sandığa gitmemesiyle açıklarken asıl nedenin ekonomiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Başarısızlıkta İsrail'in payı olmadığını, savaşın da sınırlı etkisi olduğunu iddia eden ABD'li Büyükelçi, Cumhuriyetçileri kendi seçmenini oy vermeye ikna edememekle ve başarısız olmakla eleştirdi.

Huckabee, ABD'de İsrail'e yaklaşımın özellikle genç nesilde değiştiğini kabul ederek Tel Aviv yönetimine sosyal medya platformlarında daha aktif olmayı önerdi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarına da değinen büyükelçi, ABD'nin İsrail adına hükümeti seçemeyeceğini ileri sürerek "Sonuç ne olursa olsun kurulacak hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız." dedi.

Huckabee, ayrıca "Abraham Anlaşmaları"nın genişletilmesi çağrısı yaparak "İsrail'in Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan veya başka bir yerde işgal amacı olmadığını" iddia etti.