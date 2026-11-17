Şeybani, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaşım, güvenlik ve yeniden imar alanlarında geliştirilmesine yönelik adımların derinleştiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 3 milyar 780 milyon dolara yaklaştığını, yüzde 40'ın üzerinde artış kaydettiğini vurgulayan Şeybani, ortak hedeflerinin ise ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında elektrik bağlantı hattının kapasitesinin 500 megavata çıkarılması için çalışıldığını aktaran Şeybani, Şam ile Antalya ve İzmir arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatıldığını, Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şeybani, Türkiye'den Suriye üzerinden Ürdün ve Körfez'e uzanacak demir yolu bağlantısının hızlandırılması, kara taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması ve dijital altyapının geliştirilmesi konularında da mutabakata vardıklarını belirtti.

Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği gelecek ay açılıyor

Suriye'ye geri dönenlerin sayısının 700 bini aştığını ifade eden Şeybani, geri dönüşlerin sürdürülebilir, gönüllü ve onurlu olabilmesi için konut, temel hizmetler ve geçim kaynaklarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'ye Suriyelilere yıllardır ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Şeybani, Suriye'nin Türk şirketlerinin yeniden imar projelerine katılımına açık olduğunu dile getirdi.

Şeybani, "Suriye'nin Ankara Büyükelçiliğinin gelecek ayın başında açılmasının beklendiğini duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel gelişmelere dair ise Şeybani, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek, Körfez'in güvenliğinin Suriye'nin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Şeybani, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğini, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için müzakere edilmiş bir çözümü desteklediklerini ifade etti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkenin egemenliğine yönelik ihlalleri kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Şeybani, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı olduklarını yineledi.

"Suriye-AB ilişkileri ileri bir aşamaya ulaştı"

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının iki taraf arasında gerçek bir ortaklık kurulmasının önünü açtığını belirten Şeybani, ilişkileri özellikle yeniden imar sürecinde Suriye'ye katkı sağlayacak ekonomik bir ortaklığa dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şeybani, Suriye'nin artık Orta Doğu'da krizlerin kaynağı veya yalnızca yardım alan bir ülke olarak değil, güvenilir bir ortak olarak görülmesini istediklerini vurguladı.

Suriye ile AB arasında önceki dönemde Brüksel'de üst düzey diyaloğun başlatıldığını hatırlatan Şeybani, Şam'daki forumun da iki taraf arasındaki ortaklık iradesini yansıttığını belirtti.

Şeybani, Suriye'nin coğrafi konumu ile ticari ve jeopolitik öneminin Avrupa açısından dikkate değer olduğunu belirterek, iki tarafın da bu stratejik konumdan nasıl faydalanabileceğinin değerlendirileceğini dile getirdi.