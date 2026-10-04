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Bilim Teknoloji
AA 04.10.2026 00:33

İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanına gelen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı standını gezerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı gibi bakanlığına bağlı birimlerin stantlarını ziyaret etti.

Stantlarda kamu güvenliği, asayiş, afet yönetimi ve sınır güvenliği alanlarında kullanılan yerli ve milli teknolojik sistemleri inceleyen Çiftçi, görevli personelle sohbet etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti

Çiftçi, festival alanında vatandaşlar ve gençlerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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