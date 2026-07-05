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Türkiye
AA 05.07.2026 05:14

Tır arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın, arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tır arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Otoyolun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde İ.M. idaresindeki otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakalı tır otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Tır arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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