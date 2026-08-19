Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.