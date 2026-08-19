Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2026 13:26

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı

Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere mezarı açıldı. 4 saatlik işlemin ardından alınan DNA örnekleri sonrası ekipler mezarlıktan ayrıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sabah saatlerinde Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.

Mezarlık çevresi ve Denizolgun'un mezarının etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrilerek yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığın belirli bölümlerinde de giriş çıkışlar kapatıldı.

Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınarak incelenmek üzere nakil aracıyla ATK'ya götürüldü.

İşlemler 4 saat sürdü

Yaklaşık 4 saat süren fethi kabir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.

ATK'de cenaze üzerinde yapılacak inceleme sonrasında Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacak.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
Adli Tıp Kurumu Polis
Sıradaki Haber
Azınlık okullarıyla ilgili paylaşımlara "dezenformasyon" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Trump'ın İran siyasetine seçim öncesi 'petrol' freni
14:41
Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 esir askeri takas etti
14:33
DMM'den sosyal yapıların hedef alındığı iddialarına yalanlama
14:30
Tarlada bulunan mozaik sonrası dev yerleşim gün yüzüne çıktı
14:42
Öğrencilerin geliştirdiği insansız deniz aracı TEKNOFEST Mavi Vatan'da yarışacak
14:21
Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık
Gazze'de, enkaz altında kalan naaşlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor
Gazze'de, enkaz altında kalan naaşlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
HAVELSAN'dan sualtında milli teknoloji hamlesi: AVISTA
HAVELSAN'dan sualtında milli teknoloji hamlesi: AVISTA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ