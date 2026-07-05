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Türkiye
TRT Haber 05.07.2026 06:58

5 il için sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Karadeniz'de ise sağanak yağışın bugün de devam etmesi bekleniyor. 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

5 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgarın, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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