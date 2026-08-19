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TRT Haber 19.08.2026 19:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin "Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü… Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması ile türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesinin tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşılarında durduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."

 

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