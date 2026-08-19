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TRT Haber-İHA 19.08.2026 15:23

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: 2 tutuklama

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: 2 tutuklama

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Keleş, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularına, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

Zanlı, ifadesinde ise olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle Meriç ile aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi. 

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