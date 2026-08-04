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Dünya
AA 04.08.2026 10:05

Brent petrolün varili 84,85 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 84,85 dolardan işlem görüyor

Dün 84,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 83,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,29 artarak 84,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 80,83 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da süren barış müzakerelerine rağmen çatışmaların yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerle bölgede arz kesintisi risklerinin öne çıkması etkili oldu.

ABD ile İran arasında kalıcı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik Körfez ülkelerinin de katılımıyla yürütülen görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmaması petrol fiyatlarını destekliyor.

Bölgede geçen hafta artan jeopolitik gerilimler kısmen azalsa da kalıcı barışa yönelik olumlu gelişmelerin gecikmesi ve Tahran yönetiminden belirgin bir sinyal gelmemesi, yatırımcıların yeni bir çatışma yaşanabileceği endişelerini artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.

Fiyatlar, haftanın ilk günü ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıklamasının ardından sert gerilemişti.

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanması halinde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatının sekteye uğrayabileceği endişeleri fiyatları desteklemeyi sürdürürken, bölgede son günlerde ticari gemilere yönelik güvenlik risklerinin devam etmesi de arz endişelerini artırıyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimi artırma kararının piyasaya ilave arz sağlayacağı beklentisi, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıda, "petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri" doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında, eylülden itibaren toplam üretimin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 85,02 doların direnç, 84,34 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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