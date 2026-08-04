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Dünya
BBC 04.08.2026 08:03

Fransa'daki orman yangını İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaları ortaya çıkardı

Fransa'nın güneyinde etkili olan orman yangını, Gironde bölgesine bağlı Le Porge köyünde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 400 tarihi mühimmat ve havan mermisini gün yüzüne çıkardı.

Fransa'daki orman yangını İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaları ortaya çıkardı

Yerel itfaiye yetkilileri, yangın sırasında duyulan ve ilk etapta tüp patlaması sanılan patlamaların, yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden İkinci Dünya Savaşı mühimmatları olduğunu bildirdi. Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu aktararak yaşanan durum için "savaş sesine benziyordu" ifadesini kullandı. Bölgede 180'den fazla ev yangın nedeniyle zarar gördü.

Yerel yönetimin haberi yoktu

Belediye Başkanı Zaninetti, mühimmat deposunun varlığından haberdar olmadıklarını belirtti. Zaninetti, mühimmatların sağa sola savrulduğunu ve hatta bir merminin bir evin içinden geçtiğini söyledi.

Mayın temizleme ekiplerinin müdahalesinin ardından mahalle sakinlerinin büyük bölümü evlerine dönmeye başladı. Ancak okyanus sahili, kamp alanı ve La Jenny köyü gibi belirli alanlara giriş kısıtlamaları devam ediyor.

Fransız basını, ortaya çıkan tarihi mühimmatın Fransız ve Alman ordularına ait olduğunu, bunlar arasında havan mermileri ile tanksavar mermilerinin yer aldığını duyurdu.

Gironde bölgesinde yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve geniş bir alanı küle çeviren orman yangını kontrol altına alındı. Tahliye edilen vatandaşlar kademeli olarak evlerine dönerken, ekiplerin bölgedeki arama ve emniyet çalışmaları sürüyor.

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