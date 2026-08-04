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Gündem
AA 04.08.2026 08:44

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi mesaisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son bir haftada Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve İngiltere başta olmak üzere birçok mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi mesaisi

Bakan Fidan, 31 Temmuz'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "bölgedeki son durum" ve "devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabalar" ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile 1 Ağustos'ta görüşen Fidan, İranlı mevkidaşıyla, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile 3 Ağustos'ta görüşen Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla bölgedeki son durumu masaya yatırdı.

Fidan, aynı gün telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi dolayısıyla kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Fidan aynı tarihte, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.

İngiliz mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Fidan, Miliband ile Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Fidan ayrıca, birçok üst düzey yetkiliyle yüz yüze görüşmeler de yaptı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Suudi Arabistan İran Kuveyt İngiltere Gazze
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