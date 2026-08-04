Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Bazı isimler terfi edecek, bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyalar ele alınacak.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantı, Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.