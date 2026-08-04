Az Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2026 06:38

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan seçilmiş yeni yönetime "bombalı saldırı" uyarısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan seçilmiş yeni yönetime "bombalı saldırı" uyarısı

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cali'de onlarca ton patlayıcının olduğunu öne sürdü.

Konuya ilişkin detay paylaşmayan Petro, şunları kaydetti:

"Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar, genel hayatı etkileyen olağanüstü hal (iç karışıklık) ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor."

Bu arada, ulusal basında çıkan habere göre, De la Espriella'nın yemin töreninin yapılacağı Cali'de silahlı grupların varlığı nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak.

Cali'de, her türlü şiddet olayının önüne geçilmesi amacıyla 11 bini aşkın polis ve askerden oluşan güvenlik gücü görev yapacak.

De la Espriella'nın seçim zaferini tanımayan ancak 7 Ağustos'ta görevi kendisine devredecek olan Petro, muhalefetin göreve başlama töreni dolayısıyla Cali, Barranquilla ve Bogota'da gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Petro, görev süresinin sona ermesinin ardından De la Espriella'ya karşı "en sert" muhalefeti yürüteceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 21 Haziran'da sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, 22 Temmuz'da seçimin iptali talebiyle yargıya başvurmuştu.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
İsrail'de Savunma Bakanı Katz ile ordu arasında "komutan değişimi" krizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Sahte ekspertizle vatandaşlık sağlayan şebekeye dev operasyon
08:44
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi mesaisi
08:21
İstanbul Boğazı'nı yoğun sis kapladı
08:03
Zamana sığmayan 41 yıl: Enver Paşa
08:04
Fransa'daki orman yangını İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaları ortaya çıkardı
09:03
Menderes Belediyesine operasyon: 13 gözaltı
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ