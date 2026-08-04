Dünyanın en küçük ülkelerinden biri adını değiştirdi

Devlet Başkanı David Adeang, ülkenin uluslararası kodunun NRU'dan NRO'ya değişeceğini, ülke vatandaşlarının da artık "Naurulu" yerine "dei-Naoero" olarak adlandırılacağını açıkladı.

Hükümetin Facebook hesabından yapılan açıklamada, isim değişikliğinin ülkenin geleneksel adına dönüşü simgelediği belirtilirken, dış dünyada "Nauru" olarak bilinen ülkenin yerel dilde "Naoero" şeklinde yazıldığı ve "Nao-ero" diye telaffuz edildiği ifade edildi.

"Nauru" yerine "Naoero"

Daha önce yapılan resmî açıklamalarda, yerel adın yabancılar tarafından telaffuz edilmesinin zor olması nedeniyle uluslararası alanda "Nauru" isminin kullanılmaya başlandığı, bu tercihin halkın iradesinden çok kullanım kolaylığından kaynaklandığı kaydedilmişti.

Ocak ayında anayasa değişikliği teklifini parlamentoya sunan Adeang, "Bu değişiklik ülkemizin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru biçimde onurlandırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği önerisi parlamentoda gerekli iki tur oylamadan da geçerken, anayasa metnindeki resmî değişikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Referanduma gerek görülmedi

Hükümet, mayıs ayında parlamentonun değişiklik yönünde oy kullanmasının ardından kararın halk oylamasına sunulacağını açıklamıştı. Ancak geçen hafta yayımlanan açıklamada, kapsamlı istişarelerin ardından referanduma ihtiyaç olmadığına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Referandum halkın iradesini belirlemeyi amaçlar. Ancak Naoero adı hiçbir zaman kaybolmadı, yalnızca bütünüyle benimsenmeyi bekliyordu." ifadelerine yer verildi.

Hükümet ayrıca Naoero adının halkın kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu, ülkenin armasında yer aldığı, toplum içinde yaygın şekilde kullanıldığı ve anayasa tarafından da tanındığını vurguladı.

Adeang ise isim değişikliğinin "yenilenen ulusal gururun başlangıcı" olacağını söyledi.

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri

Yaklaşık 12 bin nüfusuyla Vatikan ve Tuvalu'nun ardından nüfus bakımından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi olan Naoero, mercan kökenli küçük bir ada ülkesi olarak biliniyor.

Geçmişte Almanya'nın sömürgesi olan ülke, daha sonra Avustralya yönetimine geçti ve 1968 yılında bağımsızlığını kazandı.

1970'li yıllarda fosfat madenciliğinden büyük gelir elde eden ülke, sektörün çökmesiyle 1990'lı yıllarda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı.

Günümüzde ise iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesi, Naoero'nun karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hükümet, kıyı bölgelerinin sular altında kalma riskine karşı halkın ve altyapının daha yüksek bölgelere taşınmasını finanse edebilmek amacıyla yatırım karşılığında vatandaşlık veren bir program yürütüyor.