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Türkiye
AA 04.08.2026 06:09

Antalya'da tur teknesi küle döndü

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kargıcak Koyu’nda demirli tur teknesi, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı tekne kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahallesi, Kargıcak Koyu'nda demirli bulunan tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Uzun süredir koyda demirli bulunan tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Teknenin karaya uzak noktada bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, yanan teknenin Gürcan Çetiner’e ait ‘Mustafa Bey’ isimli tur teknesi olduğu belirlendi. Teknenin uzun süredir turistik turlarda kullanılmadığı ve Kargıcak Koyu’nda demirli bulunduğu, yangın sırasında da içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Tekneyi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Antalya Sahil Güvenlik Yangın
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