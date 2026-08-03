Rusya'dan Samsun'a giden gemiye saldırı

Genel Müdürlüğün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtilen paylaşımda, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Paylaşımda, ilk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangının devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."