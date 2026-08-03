Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.08.2026 23:21

Türkiye, Mısır ve Katar'dan soykırımcı İsrail'e tepki

Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerine tepki gösterdi.

Türkiye, Mısır ve Katar'dan soykırımcı İsrail'e tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Arabulucu ülkeler olarak Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden ihlallerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak, Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına sebebiyet veren ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı ve telin etti.

Arabulucular, özellikle Hamas ve Filistinli grupların, yol haritasını, bilhassa silahların sınırlandırılmasına ilişkin hükmü kabul ettiklerini açıklamalarının ardından söz konusu ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiğine ve anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesine yönelik çabaları baltaladığına dikkati çekerek, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca arabulucular, bu ihlallerin gerilimin düşürülmesine yönelik süreci tehdit ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.

Arabulucular, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım personelinin tam olarak korunmasının sağlanması ile Gazze Şeridi genelinde insani yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz şekilde ulaştırılmasının güvence altına alınması yönündeki çağrılarını yineledi.

Uluslararası topluma, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tamamlanmasını sağlayacak şekilde, İsrail'in uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için sorumluluk almaya ve gerekli baskıyı uygulamaya yönelik çağrıda bulunan arabulucular, Trump'ın, ikinci aşamaya ilişkin yol haritası üzerinde mutabakata varılmasını "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdiğine dikkati çekti.

Arabulucular, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkesi ve insani acıların sona ermesini sağlayacak sürdürülebilir bir gerilimi düşürme sürecini hedefleyen çabaların sekteye uğratılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Katar Mısır
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
00:08
Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile görüştü
00:06
"Terörsüz Türkiye" düzenlemesi imzaya açıldı: Bugün milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor
23:59
BM: İsrail'in temmuz ayında Gazze'ye saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
23:57
Hamas: Gazze’de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlıyız
23:54
Gazze'de çadır sınıfta elinden vurulan 11 yaşındaki Halid: Benim suçum neydi?
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ