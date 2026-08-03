Bakan Çiftçi: Aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletten aldığını, sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye'ye adanmış hizmetleriyle yürüdüğünü belirten Çiftçi, vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye'nin kendi kararlarını kendisi veren, milli menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen kudretli bir devlet haline geldiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan muhterem Cumhurbaşkanımız, milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye'nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir. Eleştiri, demokrasinin gereğidir. Ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamak, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmak ve milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak; ne vicdana ne izana ne de insanlık adabına sığar.

Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum. Milletimizin duası, Rabb'imizin inayeti ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne hiçbir söz, hiçbir hesap ve hiçbir karanlık benzetme gölge düşüremeyecektir."