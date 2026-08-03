Trump'tan "Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde" mesajı

Trump, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü! Bir görüşme talep ediyorlar –kimileri 'yalvarıyorlar' derdi–, görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte de yenileri planlanıyor; ama sonra açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece 'Umman' ile ilgilendiklerini söylüyorlar. Ardından her zamanki boş laflarına devam ederek, Hurmuz Boğazı’nın kendileri tarafından güçlü bir şekilde kontrol edileceğini söylüyorlar." dedi.

ABD Başkanı, "Boğaz zaten tamamen ABD Donanması ve bizim 'abluka'mız ya da bazılarının dediği gibi 'ABD’nin Çelik Duvarı' tarafından kontrol ediliyor!" ifadesini kullandı.

"Biz istemedikçe İran'a hiçbir şey geçemez"

Başkan Trump, "Biz istemediğimiz sürece İran’a hiçbir şey geçemez ve bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey geçmeyecek. İran bunu kabul etmek istese de istemese de, aslında onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir sorunun çözümünden bahsediyoruz." dedi.

Donald Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını sözlerine ekledi.