Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor: Kanser hastalarının tedavisi risk altında

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilaç teminindeki sıkıntının devam ettiği ve bunun hastaların yaşamını tehdit eden "sessiz bir yıkıma" dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, kanser ve kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yüzde 61'inin eksik olduğu, bu durumun tedavi protokollerinin aksamasına ve hastaların hayatlarının ciddi anlamda tehlikeye girmesine neden olduğu ifade edildi.

Gazze'de genel ilaç eksikliğinin yüzde 47'ye ulaştığı, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 58, laboratuvar testlerinde kullanılan malzemelerde ise yüzde 85 eksiklik yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu eksikliklerin temel teşhis ve tedavi hizmetlerinin büyük bölümünün durmasına neden olabileceği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, anne ve çocuk sağlığında kullanılan ilaçlarda yüzde 56, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlarda yüzde 55, böbrek hastalıkları ve diyaliz ilaçlarında yüzde 46, ruh sağlığı ve nöroloji ilaçlarında yüzde 35, acil servis ve yoğun bakım ilaçlarında yüzde 33, cerrahi malzemelerde yüzde 39 ve ortopedi malzemelerinde yüzde 47 eksiklik bulunduğu belirtildi.

Laboratuvar malzemelerindeki ciddi yetersizliğin sağlık ekiplerinin hastalara ve yaralılara müdahale kapasitesini doğrudan etkilediği aktarılan açıklamada, özellikle yoğun bakım ve ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan tam kan sayımı (CBC), kan gazı ve klinik biyokimya testlerinin yapılmasında büyük sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardımların yanı sıra ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile laboratuvar testleri için gerekli ekipmanların girişini kısıtladığı belirtilen açıklamada, sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu krizin giderek ağırlaştığının altı çizildi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine "ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuvar ekipmanlarının Gazze'ye ulaştırılması için acil adım atılması" çağrısında bulundu.​​​​​​​