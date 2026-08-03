Bakan Çiftçi: Suç örgütlerini eylem yapamaz hale getireceğiz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfınca (ASAV) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın iştirakıyla İstanbul'da düzenlenen programda, Bakan Çiftçi, akademisyenler, bürokratlar, medya mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Arıklı ile görüşmesi sonrası katılımcılara hitap eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığının hayatın her alanında vatandaşlara dokunan hizmetler sunduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, "Tabiri caizse doğumundan ölümüne kadar mutlaka her insanın İçişleri Bakanlığıyla bir irtibatı, bir teması oluyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek, göç politikalarına yön vermek, afetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında yönetmek gibi görevlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığında iki temel hedef belirlediklerini aktaran Çiftçi, bunların, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu vurguladı. Çiftçi, bu hedeflerin, toplumun en fazla şikayet ettiği, muzdarip olduğu, canını yakan ve ızdırap duyduğu konulardan ikisi olduğunun altını çizdi.

"Yeni nesil suç örgütlerinin sayısında büyük oranda azalış var"

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların artmasıyla bu yapıların sayısının önemli ölçüde azaldığını belirten Çiftçi, "Hamdolsun, yapılan operasyonların sayısının artmasıyla beraber emniyetimizin, jandarmamızın, adliyemizin ve Adalet Bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bunların sayısında büyük oranda azalış var." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün bulunduğunu, bu örgütlerin büyük bir kısmının tasfiye edildiğini ve sayılarının azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Nisan'da, Adana'da faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinden birine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Çiftçi, operasyonda yaklaşık 300 şüphelinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Çiftçi, operasyonlarda söz konusu örgütün çöktüğünü, tamamen tasfiye edildiğini ve eylem yapamaz hale getirildiğini ifade ederek, örgütün kendilerine yönelik operasyona karşı intikam amacıyla bir kamu kurumuna eylem düzenlemek üzere Adana'ya 3 kişi gönderdiğinin tespit edildiğini aktardı. Bu kişilere yönelik de operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, "Kim devletle boy ölçüşebilir ki? Onların başına gelen, inşallah sene sonuna kadar diğerlerinin de başına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz devam edecek"

Bazı yeni nesil suç örgütlerinin yabancı ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yürüttüğüne dikkati çeken Çiftçi, yabancı istihbarat örgütlerinin de bu yapıları çeşitli eylemlerde kullandığını bildirdi.

Çiftçi, uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri ve sokak eşkıyalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri veya sokak eşkıyaları ne denirse densin, inşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yapıların yurt dışında yaşayan vatandaşları da rahat bırakmadığını belirten Çiftçi, "Yurt dışında iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyorlar. Türkiye'nin içinin güvenli olması yetmiyor. Sınır aşan suçlar dediğimiz de budur. Bunlar, yurt dışında da eylem yapabiliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek." değerlendirmesini yaptı.