Bakanlığın başlattığı burs programında kontenjan artırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Araştırma Burs Programları tercih aşamasındaki öğrencilerde büyük merak uyandırdı.

Öğrenciler, "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" internet sitesinden bilgi alırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatıyla bursiyer ve bölüm sayısı arttırıldı.

Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) temmuz başında Araştırma Burs Programları başlattı.

Enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendirmeyi hedefleyen programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor.

Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride planlanan programlar, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor. Programların ilki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 veya 2026'da YKS ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine verilecek aylık 13 bin 750 lira burs, gençlerin dikkatini çekti.

Programa başvurular 1-15 Eylül tarihlerinde TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları sunulacak.

Bilim üreten öğrencilere destek

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üniversite sınavına giren öğrencilerin bu yıl ilk kez hayata geçirilen TENMAK Araştırma Burs Programı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. Gençlere güveniyoruz. Bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kontenjan dağılımında önceliklerinin enerji ve tabii kaynaklar alanı olduğuna değinen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kontenjan dağılımında önceliğimiz olan enerji ve tabii kaynaklar alanının yanı sıra kapsamı genişleterek ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak daha geniş bir akademik alanı kapsama aldık. Program kapsamında, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alanda lisans eğitimine başlayan ve YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize, eğitimleri boyunca alanında uzman isimlerle akademik danışmanlık ve kariyer fırsatı desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlayacağız. Gençlerimize güveniyor, bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz."

Programın kapsamına giren bölümler ve kontenjanları şöyle:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 80, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Geliştirme Veri Bilimi ve Analitiği 70, Makine Mühendisliği 57, Malzeme Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, 52, Kimya Mühendisliği 35, Endüstri Mühendisliği 35, İnşaat Mühendisliği 20, Maden Mühendisliği 20, Nükleer Enerji Mühendisliği 20, Petrol Doğal Gaz Mühendisliği 20, Kimya 15, Çevre Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği 15, Fizik 10, Jeoloji Mühendisliği 10, Fizik Mühendisliği 5, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 5, Mekatronik Mühendisliği 5, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 5, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Yönetimi 5, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 5, Cevher Hazırlama Mühendisliği 3, Harita Mühendisliği 3, Şehir ve Bölge Planlama 3, Jeofizik Mühendisliği 2.