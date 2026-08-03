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Gündem
AA 03.08.2026 18:14

Bakan Işıkhan, Bakan Çiftçi ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Bakan Çiftçi ile görüştü

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını güçlendirmek için attığımız adımları ve geleceğe yönelik işbirliği konularını istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde Toplum Yararına Programımız çerçevesinde 81 ilimizin valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve ilgili valiliklerimize katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi ise görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştük. Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda 81 ilin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edilmesinin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, yapıcı işbirliği ve kıymetli katkıları için Bakan Işıkhan'a teşekkür etti.

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Vedat Işıkhan Mustafa Çiftçi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
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