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TRT Haber 03.08.2026 14:58

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanımızı diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmek çarpık bir anlayışın tezahürüdür

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve millî iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanımızı diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmek çarpık bir anlayışın tezahürüdür

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye sert tepki gösterdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen, otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve millî iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür. Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır. Bugün aynı çevrelerin farklı söylemler ve benzer yöntemlerle siyasi mühendislik yapmaya, millet adına karar vermeye ve siyasi ömür biçmeye kalkışmaları; vesayetçi reflekslerin hâlâ terk edilemediğini açıkça göstermektedir."

Demokrasilerde meşruiyetin yegâne kaynağının millet olduğunu vurgulayan Duran, "Türkiye’de kimin ülkeyi yöneteceğine, kimin görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına; köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odakları değil, yalnızca aziz milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi karar verir. Bu temel hakikati görmezden gelen her yaklaşım milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

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