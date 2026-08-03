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Gündem
TRT Haber 03.08.2026 14:44

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik hafta: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "menzile varmak üzereyiz" sözleriyle işaret ettiği süreçte, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çerçeve Yasa Düzenlemesi"ne ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik hafta: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak. Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "Çerçeve Yasa Düzenlemesi" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı.

Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek. 

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı
AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı

Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.

Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti. Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı. Meclis kulislerinde, bu temasların ardından çerçeve yasa konusunda ciddi bir ilerleme sağlandığı ifade ediliyor.

"Menzile çok yaklaşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılık mesajları ve Meclis’teki yoğun çalışma trafiği, sürecin "son düzlüğüne" girildiği şeklinde yorumlanıyor. Bu haftaki bilgilendirme trafiğinin ardından, düzenlemenin kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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