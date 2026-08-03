Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.08.2026 14:04

Ömer Çelik: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir" dedi.

Ömer Çelik: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Netanyahu yönetiminin cinayet işlemeye devam ettiğini ve asıl amacının yıkım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti;

Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu “soykırım şebekesi” son olarak, Gazze’de 30’dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı. Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. 

Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.

ETİKETLER
Ömer Çelik İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Yangın bölgelerine 25 milyon liralık kaynak aktarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
15:19
AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı
15:11
Filistin: İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engelliyor
15:09
İşgalci İsrail, temmuzda El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde hiç ezan okutturmadı
15:13
Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanımızı diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmek çarpık bir anlayışın tezahürüdür
14:56
THY'den tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru
Polonya’da kuraklık tehlikesi
Polonya’da kuraklık tehlikesi
FOTO FOKUS
Yerli takip sistemi "Kapan" ilk kez TRT Haber'de
Yerli takip sistemi "Kapan" ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ