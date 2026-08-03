Ömer Çelik: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Netanyahu yönetiminin cinayet işlemeye devam ettiğini ve asıl amacının yıkım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti;

Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu “soykırım şebekesi” son olarak, Gazze’de 30’dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı. Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor.

Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.