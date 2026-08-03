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Ekonomi
TRT Haber 03.08.2026 14:05

Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısıyla yüksek seviyesini sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısıyla yüksek seviyesini sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, "Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İhracatın, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

Yılmaz ayrıca, yılın ilk yarısında 65,2 milyar dolar gerçekleşen yıllıklandırılmış turizm gelirlerinin de etkisiyle temmuzda yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 400 milyar dolar üzerindeki seyrini devam ettirdiğini aktardı.

İhracatta tüm zamanların temmuz rekoru
İhracatta tüm zamanların temmuz rekoru

"İhracatımızı ve ihracatçılarımızı desteklemek temel önceliklerimiz arasında"

Bölgede yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, artan lojistik, enerji, sigorta ve finansman maliyetlerine rağmen ithalatta ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 4,7 ile kontrollü bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz. Rekabetçi bir şekilde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

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