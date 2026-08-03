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Ekonomi
AA 03.08.2026 13:09

Şimşek: Hizmet enflasyonunda katılık azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" dedi.

Şimşek: Hizmet enflasyonunda katılık azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

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