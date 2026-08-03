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TRT Haber 03.08.2026 13:48

Yangın bölgelerine 25 milyon liralık kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Yangın bölgelerine 25 milyon liralık kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Yangından etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk aşamada nakdi yardım sürecinin başlatıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti;

Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

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Orman Yangını Mahinur Özdemir Göktaş
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