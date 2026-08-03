Savunma ve havacılıktan 1,12 milyar dolarlık ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii ekosisteminin ihracattaki büyüme ivmesini koruduğunu vurguladı.

Temmuz ayı rakamlarının sektörün mühendislik gücünü kanıtladığını ifade eden Görgün, yılın ilk 7 ayındaki performansın da dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Savunma ve havacılık ihracatının Temmuz 2026’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış göstererek 1,12 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Görgün, paylaşımında şunları kaydetti;

Savunma ve Havacılık Sanayiimiz Temmuz ayında da İhracattaki İstikrarlı Yükselişini Sürdürdü. Savunma ve havacılık ihracatımız Temmuz 2026’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolara ulaştı. Ocak–Temmuz döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

"Mühendislik gücümüzün dünyadaki karşılığı"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; mühendislik yetkinliğimizi, üretim kapasitemizi ve küresel rekabet gücümüzü daha ileri taşıyarak ihracattaki istikrarlı yükselişimizi sürdürüyoruz. İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında, savunma sanayii ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye’nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.