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Gündem
TRT Haber 03.08.2026 13:43

Göçmen kaçakçılarına 31 ilde eş zamanlı operasyon

31 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Göçmen kaçakçılarına 31 ilde eş zamanlı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince 31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca operasyonlarda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık Komando
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