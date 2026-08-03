Göçmen kaçakçılarına 31 ilde eş zamanlı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; asayiş, otoyol ve komando timlerince 31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca operasyonlarda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."