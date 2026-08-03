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Dünya
AA 03.08.2026 13:06

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının da 174 bin 220'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.

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