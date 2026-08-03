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Dünya
AA 03.08.2026 12:04

Belçika'da aşırı sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi

Belçika'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu uyarı verildi.

Belçika'da aşırı sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), pazartesi günü ülke genelinde havanın güneşli ve çok sıcak geçeceğini açıkladı.

İç kesimlerde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, günün ilerleyen saatlerinde ülkenin güneyinde bulutlanma olacağı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kıyı kesimlerinde ise denizin etkisiyle sıcaklıkların 30 derecenin altında seyretmesi beklendiği kaydedildi.

Belçika'nın büyük bölümünde turuncu sıcaklık alarmı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Batı Flandre ve Doğu Flandre bölgelerinde ise bir seviye düşük olan sarı uyarı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, salı günü hava sıcaklıklarının 31 derece, çarşamba günü ise sıcaklıkların 28 derece civarında seyretmesinin beklendiğine işaret edilerek, kıyı kesimleri dışında ülke genelinde sarı sıcaklık uyarısının süreceği bildirildi.

Bu arada, Belçika'da turuncu sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviyede, vatandaşların önlem alması ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu uyarıda, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması tavsiye ediliyor.

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