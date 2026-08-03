Cevdet Yılmaz: Kalıcı fiyat istikrarı hedefiyle reform adımlarımızı sürdüreceğiz

Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, izlenen ekonomi politikalarının sonuçlarını ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını paylaştı.

Yılmaz, tüketici enflasyonunun temmuz ayında yüzde 1,78 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,75 seviyesine indiğini kaydetti. Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 16,82’ye düşmesinin önemine dikkat çekti.

Temmuz ayındaki aylık bazda yaşanan artışın nedenlerine değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

Uyguladığımız kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu Temmuz ayında yüzde 1,78 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 16,82’ye düşmüştür. ABD-İran arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla artan petrol fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarının etkisiyle temmuz ayında geçen aya kıyasla aylık enflasyonda geçici bir artış yaşanmıştır.

"Kira enflasyonunda yıllık bazda düşüş sürüyor"

İşlenmiş gıda aylık enflasyonundaki yavaşlamaya rağmen, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseliş gıda kaleminin yıllık enflasyonunda artışa neden olmuştur. Mayıs ve haziran ayında gerileyen yurt içi enerji fiyatları, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle temmuz ayında akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde aylık bazda yükselmiştir. Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indiriminin etkisiyle aylık ve yıllık bazda düşüş görülmüştür. Hizmet enflasyonunun aylık bazdaki artışında ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetleri fiyatlarındaki artışın etkisi görülmektedir. Bununla birlikte hizmet enflasyonu yıllık bazda yatay seyretmiş, kira enflasyonu ise yıllık bazda düşmeye devam etmiştir.

"Üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek bu etkileri sınırlamak amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde aldığımız önlemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Artan girdi ve finansman maliyetlerinin üretim ve fiyatlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Üretim kapasitesini korumak, arz sürekliliğini sağlamak ve maliyet baskılarının tüketici fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla reel sektörümüzün uygun koşullarda finansmana erişimini destekliyor, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Üretim kapasitesini artıran, gıda ve enerji arz güvenliğini güçlendiren, konut ve lojistik maliyetlerini azaltan yapısal adımlarımız sayesinde ekonomimiz geçici dışsal şoklara karşı direncini korumaktadır. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmek ve sürdürülebilir refah artışını sağlamak amacıyla para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.