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TRT Haber 03.08.2026 11:21

İletişim Başkanı Duran: İsrail barış çabalarını bilinçli şekilde sabote ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının Netanyahu hükümetinin çözümsüzlük niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası toplumu daha etkili bir tavır almaya çağırdı.

İletişim Başkanı Duran: İsrail barış çabalarını bilinçli şekilde sabote ediyor

İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Duran, İsrail’in özellikle sivil halkı ve sağlık sistemini hedef almasının, diplomatik süreçleri tıkama amacı taşıdığını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı

Saldırıların masum sivillerin yaşam hakkını hiçe saydığını belirten Duran, açıklamasında şunları kaydetti;

Gazze’de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail’in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir. Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar; Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya; adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz.

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