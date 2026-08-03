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Gündem
AA 03.08.2026 10:38

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızı Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl yoksunluğudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya üzerinde demokratik seçimlerle iş başına gelen en tecrübeli lider olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızı Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl yoksunluğudur

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştiren ifadelere sert tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

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Ömer Çelik
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