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Gündem
AA 03.08.2026 08:42

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 9-17 Eylül'de yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 24 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 31 Ekim'de Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 26 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı ile sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştayın internet sitesinden ilan edilecek.

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