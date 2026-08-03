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TRT Haber 03.08.2026 07:00

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Bazı isimler terfi edecek, bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyalar ele alınacak.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

3 isim toplantıya ilk kez katılacak

Beştepe'deki toplantı, Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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