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TRT Haber 02.08.2026 18:57

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 44 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 44 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44’ü tutuklama talebiyle, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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