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Türkiye
AA 02.08.2026 18:30

Balıkesir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Hakan Aydın yönetimindeki kamyon ile Hüseyin Çelik idaresindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi İzmir-Çanakkale kara yolu Burhaniye kavşağında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Çelik ve beraberinde yolcu olarak bulunan eşi Fidan Çelik ile Canan Benice yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Çelik, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fidan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Aydın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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