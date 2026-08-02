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Türkiye
AA 02.08.2026 17:14

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor hatta bazı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken, bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sıcaklık artacak, yeni haftada yurdun büyük bölümünde hava güneşli olacak. Ancak, bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Salı ve çarşamba, yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek.

Kuzeyli rüzgar, bu hafta da etkisini gösterecek. Özellikle Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında salı ve çarşamba rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yeni haftada sıcaklık da artacak. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 33 derece.

İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

İzmir'de hava az bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 34 derece olarak tahmin ediliyor.
 

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