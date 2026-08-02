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Dünya
AA 02.08.2026 17:28

Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı
[Fotoğraf: Sosyal medya]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Psatha bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter havada çarpıştı.

Çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonuna başlandı.

Yunanistan, yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

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