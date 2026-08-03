Yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor: 44 dereceye çıkacak

Tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri ve Çorum ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini duyurdu.

Marmara'da akşama kadar sağanak etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde hava, günün ilerleyen saatlerinde kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek. Bölgenin diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra yağış bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak açık ve az bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İç Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış görülecek

Batı Karadeniz'de Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı yerel sağanak yağış görülecek. Çorum'un kuzey kesimlerinde de öğleden sonra yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak etkili olacak. Ege ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.

Güneydoğu'da sıcaklık 44 dereceye ulaşacak

Yurdun en yüksek sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülecek. Diyarbakır'da hava sıcaklığının 44, Şanlıurfa'da 42, Siirt'te 41, Mardin'de ise 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde Denizli ve Malatya'da sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.