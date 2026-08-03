Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltildi.

Mahkemeye sevk edilen 44 şüphelinin 40'ı hakkında tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi yer alıyor.

Ne olmuştu?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavisi sürüyor.