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Ekonomi
AA 03.08.2026 14:53

THY'den tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayının ilk iki gününde yolcu ve sefer sayılarında tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaştı.

THY'den tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru
[Fotograf: AA]

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta 248 bin 922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı.

Rekor performansını 2 Ağustos'ta da sürdüren bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, 248 bin 318'i THY, 104 bin 397'si ise AJet yolcusu olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcu taşıdı.

Aynı gün Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği 1388 uçuş ve AJet operasyonlarıyla birlikte toplam 1970 sefer düzenlendi. Turkish Cargo operasyonlarının da eklenmesiyle günlük toplam sefer sayısı 2 bin 34'e ulaşarak şirket tarihinin en yüksek günlük operasyon rakamı kaydedildi.

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