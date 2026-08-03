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Gündem
TRT Haber 03.08.2026 15:10

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17.00'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor.

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme için çalışmaları hızlandırdı.

TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi", meclis sunumu öncesinde AK Parti Grubu içerisinde imzaya açıldı.

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Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi. Duyuruda, teklifin TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi.

Sürecin yol haritası netleşiyor

Milletvekillerinin, hazırlanan kanun teklifini yarın saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Söz konusu "Çerçeve Kanun Teklifi"nin, terörle mücadeleden sosyal entegrasyona kadar geniş bir yelpazede hukuki güvenceler ve uygulama esaslarını içermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "menzile varmak üzereyiz" mesajıyla işaret ettiği sürecin en önemli ayağını oluşturan bu düzenleme ile Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.

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