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Gündem
TRT Haber 03.08.2026 13:18

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / AEK (Yunanistan)

Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Viking (Norveç)

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda) / Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

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